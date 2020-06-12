Минздрав призвал россиян отказаться от походов в гости

Несмотря на смягчение режима, риск заразиться COVID еще есть Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне должны отказаться от походов в гости, несмотря на снятие ограничений во многих регионах страны. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или в случае, если приходящий гость принесет [COVID] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск [заражения] существует», — цитирует министра Лента.ру.

Ранее глава Минздрава РФ назвал благоприятные регионы по COVID. По его информации, спокойная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны, в том числе Москве и Тюменской области. В столице уже сняли большую часть ограничений, однако градоначальник Сергей Собянин посоветовал москвичам остаться дома в День России 12 июня. Он заявил, что праздничные мероприятия лучше посмотреть по телевизору. А вот Тюменской области не спешат снимать ограничения. Как заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, третий этап снятия ограничений в регионе может стартовать при достижении коэффициента распространения COVID уровня в 0,5 пунктов, сейчас он остановился на уровне 0,8 пунктов.

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