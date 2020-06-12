Ученые ожидают, что РФ достигнет миллиона заболевших COVID

Несмотря на смягчение режима, Россию ждет всплеск заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рано или поздно Россия преодолеет рубеж в 1 млн случаев коронавирусной инфекции. Так считает старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ ЛЭТИ Артур Каримов.

«Так как коронавирус никуда не исчез и пандемия продолжается, цифру в 1 млн мы преодолеем рано или поздно. При сохранении темпов роста числа новых случаев этот рубеж может быть достигнут в августе—сентябре», — цитирует Каримова «Известия».

Доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм тоже дает неблагоприятный прогноз. По его мнению, Россию ждет всплеск заболеваемости, как в Перу, Чили или ЮАР. «За пределами столицы снятие ограничений идет на фоне устойчивого роста заболеваемости […]Поэтому я думаю, что нас ждет то, что случилось во многих странах, которые принимали „половинчатые“ карантинные меры, потом из-за тех или иных факторов отменили их, не дожидаясь снижения заболеваемости, и в итоге получили сильный всплеск», — отметил ученый. Он добавил, что во многих регионах заметен недостаток количества проводимых тестов, а также не проводится серьезных действий для улучшения выявления контактов.

Однако некоторые ученые полагают, что рост заболевших все-таки удастся остановить. Эксперты из НГТУ им. Р.Е. Алексеева отметили, что в РФ установилась тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости. «Это позволяет надеяться на то, что миллиона зараженных удастся избежать. Поскольку для коронавирусных инфекций характерен спад в летний период, мы надеемся на уверенное уменьшение темпа роста заболеваемости», — отметили специалисты.

За сутки последние в стране выявлено 8 779 новых случаев заражения, что на 4,5% больше, чем днем ранее. Общее количество заболевших в России составило 502 436 человек, передает «Федеральное агентство новостей». Выздоровели 261 150 граждан, погибли 6 532 россиянина.

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