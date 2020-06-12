11 июня 2020

Минфин впервые за 15 лет засекретил дефицит бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кассовый зал Госбанка России, прием и сдача денег из коммерческих банков. Челябинск, мешки с деньгами
В федеральном бюджете не досчитались денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Минфин сообщил, что дефицит бюджета с января по май составил 409 млрд рублей. Однако в ведомстве не раскрыли данные по номинальному объему ВВП в мае, что не позволяет сделать вывод о том, насколько пострадала экономика РФ в период пандемии и кризиса.

В ведомстве отказались комментировать отсутствие публикации этих данных, пишет РБК, уточняя, что такое происходит впервые с 2005 года. Прежде в отчетах министерство приводило в качестве дополнительного показателя отношение дефицита (профицита) бюджета к ВВП. Как уточняет издание, в апреле, например, снижение номинального ВВП достигло 27% по отношению к апрелю 2019 года.

Как следует из отчета Минфина, в мае дефицит бюджета составил 655,8 млрд рублей, перекрыв в более чем в два с половиной раза профицит предыдущих четырех месяцев (246,7 млрд рублей). В министерстве нашли объяснение такому падению — на фоне кризиса из-за коронавируса в мае произошло обвальное сокращение доходов. По сравнению с маем 2019 года доходы упали на 41% и в 2,6 раза по сравнению с апрелем 2020-го — до 889 млрд рублей.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...