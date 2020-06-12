Путин уволил заместителей глав СК и Минюста

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В апреле Путин освободил от должности зампредседателя СК РФ генерал-полковника Александра Сорочкина, уволив его с военной службы. Позже в тот же день на на пост был назначен Эдуард Кабурнеев. В мае на должность зампредседателя СК был назначен генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов.

Денис Новак работал в Минюсте с 2014 года. Он получил должность заместителя министра в 2017-м. Илья Лазутов занимал пост зампреда СК с 2015 года.

Этим же указом глава российский лидер назначил заместителем директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова, уточняет News.ru .

«Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета РФ; Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции РФ», — говорится в документе. Причины такого решения не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей замглавы Минюста России Дениса Новака и замглавы Следственного комитета Илью Лазутова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Причины, по которой Владимир Путин принял такое решение, не уточняются Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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