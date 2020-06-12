Роспотребнадзор разработал новые требования для магазинов

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Уточняется, что новые правила разработали, чтобы предотвратить возникновение инфекционных заболеваний, а также возможных отравлений продукцией, реализуемой в торговых точках. Правила вводятся на 10 лет — до 1 января 2031 года.

Рынки должны будут сделать навесы для всех торговых точек, чтобы защитить их от осадков и солнечных лучей, а также установить в торговых палатках и киосках раковины для мытья рук.

Помимо этого, по новым правилам, рыбные магазины не могут находиться в жилых и административных зданиях. Шум в торговых залах не должен превышать допустимый уровень для жилых помещений. Также запрещается продавать упавшие на пол товары, взвешивать и реализовывать готовую продукцию без упаковки, а также выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

«В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря», — говорится в документе.

Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпидемиологических требований для торговых точек и рынков, которые занимаются продажей пищевых продуктов. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые требования для магазинов и рынков будут работать до 2031 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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