В Минобороны РФ рассказали об уникальных вещах Гитлера

Тимур Иванов причислил вещи Адольфа Гитлера к реликвиям Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал об уникальных вещах основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Они хранятся в мемориальном комплексе ведомства «Дорога памяти».

По словам Иванова, в комплексе установлены специальные системы очистки воздуха для того, чтобы не повредить дорогостоящие экспонаты, в том числе иконы Собора в честь Воскресения Христова (главный храм Вооруженных Сил РФ). «Такие же установки находятся непосредственно в „Дороге памяти“, потому что там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера», — сказал замминистра обороны РФ в интервью телеканалу «Звезда».

В мемориальном комплексе разместили экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись на всеобщее обозрение, подчеркнул Иванов. Он добавил, что в «Дороге памяти» было решено собрать все экспонаты, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне.

«Реликвия — вещь, свято хранимая как память о прошлом». Такое значение слова приводится в толковом словаре Ожегова.

Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» в Подмосковье достроили главный православный храм Вооруженных сил РФ. Собор планировалось украсить мозаикой с изображением глав РФ и СССР, в том числе должны были появиться портреты Владимира Путина и Иосифа Сталина. Однако в РПЦ выступили против изображения Сталина в храме. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент полагает, что его деятельность пока рано оценивать «таким образом». Позднее мозаику демонтировали. Мемориальный комплекс «Дорога памяти» находится на территории храма.

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