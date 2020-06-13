Никита Ефремов навестил находящегося под домашним арестом отца

Сын российского актера Михаила Ефремова Никита Ефремов навестил своего отца. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Актер Никита Ефремов посетил своего отца Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после пьяного ДТП», — пишет издание. Отвечать на вопросы журналистов о самочувствии отца Никита Ефремов не стал.
Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. Он пересек двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, ее водитель скончался в больнице. Артист признал свою вину. Против Ефремова озбуждено уголовное дело, его отправили под домашний арест. Ранее Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова, а также пообещал, что не намерен пользоваться своими связями, чтобы смягчить себе наказание.
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