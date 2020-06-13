Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

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Авария произошла 8 июня в центре Москвы. Актер сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим отечественным фургоном. Водитель скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее, напомним, к родственникам Сергея Захарова обратился и сам Михаил Ефремов. Он извинился перед семьей, пообещал помочь им «всеми средствами», а также заявил, что не намерен «отмазываться» и пользоваться своими связями или знакомствами.

В конце интервью Анна-Мария добавила, что до сих пор не может поверить в случившееся: «Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет».

«Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю», — написала девушка, ссылаясь на свое интервью изданию Wonderzine. По ее словам, она пыталась связаться с близкими Захарова через работодателя, однако ответа так и не дождалась.

Дочь актера Михаила Ефремова — Анна-Мария — обратилась к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием ее отца. Свои соболезнования она опубликовала на своей странице в Instagram.

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