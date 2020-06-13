Стало известно, как питаться фастфудом без вреда для здоровья

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Ранее Елена Соломатина рассказала, какими продуктами можно себя взбодрить . По ее словам, для этого можно пить не только кофе, но также зеленый чай, смузи или томатный сок. Она также посоветовала употреблять натуральный кофе, темный шоколад и какао.

В качестве еще одного варианта диетолог предлагает запечь картофель в духовке без растительного масла. А если очень хочется мороженого, то можно приготовить сорбет в домашних условиях. Для этого нужно смешать в блендере ягоды, йогурт, а потом заморозить получившуюся смесь.

«Если очень хочется бургер, можно взять цельнозерновой хлеб, положить туда свою котлету нормального качества и побольше зелени. Можно взять куриную грудку или индейку. Все это можно заворачивать в лаваш, опять же добавив побольше зелени», — цитирует Соломатину радио Sputnik .

По словам специалиста, лучше всего такое питание приготовить дома. Это поможет избежать большого количества трансжиров, сахара и соли.

Питаться привычным фастфудом с минимальными негативными последствиями для здоровья возможно. Об этом журналистам рассказала диетолог Елена Соломатина.

Лучше всего фастфуд приготовить дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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