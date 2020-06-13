Стало известно, как питаться фастфудом без вреда для здоровья

Питаться привычным фастфудом с минимальными негативными последствиями для здоровья возможно. Об этом журналистам рассказала диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, лучше всего такое питание приготовить дома. Это поможет избежать большого количества трансжиров, сахара и соли.
«Если очень хочется бургер, можно взять цельнозерновой хлеб, положить туда свою котлету нормального качества и побольше зелени. Можно взять куриную грудку или индейку. Все это можно заворачивать в лаваш, опять же добавив побольше зелени», — цитирует Соломатину радио Sputnik.
В качестве еще одного варианта диетолог предлагает запечь картофель в духовке без растительного масла. А если очень хочется мороженого, то можно приготовить сорбет в домашних условиях. Для этого нужно смешать в блендере ягоды, йогурт, а потом заморозить получившуюся смесь.
Ранее Елена Соломатина рассказала, какими продуктами можно себя взбодрить. По ее словам, для этого можно пить не только кофе, но также зеленый чай, смузи или томатный сок. Она также посоветовала употреблять натуральный кофе, темный шоколад и какао.
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