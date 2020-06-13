В ХМАО резко выросло число новых случаев коронавируса

В ХМАО за последние сутки подтверждено еще 183 случая коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба по региону.
«В Югре зарегистрировано 183 новых случая коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях», — уточнили в оперштабе. Больше всего новых случаев выявлено в Сургуте (+92), Колагыме (+30), Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе (+10).
С начала пандемии в регионе заразились 4340 пациентов с COVID-19. 20 человек находятся на ИВЛ, 30 — в реанимации. Скончались 26 инфицированных, еще 1 804 смогли излечиться.
Днем ранее в Югре коронавирусом заболели 150 человек. Судя по последним показателям, регион движется по пессимистичному сценарию развития эпидемии. Ранее сообщалось, что ХМАО стал одним из регионов-аутсайдеров в борьбе с коронавирусом, поскольку показатели распространения инфекции здесь выше допустимых на 30%.
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