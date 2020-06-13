12 июня 2020
11 июня 2020
10 июня 2020

В ХМАО резко выросло число новых случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт
В регионе зафиксировано еще 183 случая COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за последние сутки подтверждено еще 183 случая коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба по региону.

«В Югре зарегистрировано 183 новых случая коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях», — уточнили в оперштабе. Больше всего новых случаев выявлено в Сургуте (+92), Колагыме (+30), Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе (+10).

С начала пандемии в регионе заразились 4340 пациентов с COVID-19. 20 человек находятся на ИВЛ, 30 — в реанимации. Скончались 26 инфицированных, еще 1 804 смогли излечиться.

Днем ранее в Югре коронавирусом заболели 150 человек. Судя по последним показателям, регион движется по пессимистичному сценарию развития эпидемии. Ранее сообщалось, что ХМАО стал одним из регионов-аутсайдеров в борьбе с коронавирусом, поскольку показатели распространения инфекции здесь выше допустимых на 30%.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...