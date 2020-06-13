Жители ЯНАО с коронавирусом массово заражают родных и друзей

За последние сутки в ЯНАО зафиксировано 125 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
«Подтверждено 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями», — уточняют в оперштабе. 96 из них приходятся на населенные пункты, еще 29 — на месторождения.
Всего с начала пандемии на Ямале подтвердили 3211 случаев коронавируса. Вылечились 1491 человек, еще 15 скончались. Лечатся в стационарах 496 ямальцев с коронавирусом. 16 пациентов находятся в тяжелом, один — в крайне тяжелом состоянии. Половина из них подключена к аппаратам ИВЛ.
«Преимущественный путь заражения — наличие контактов с ранее заболевшими. Инфекцию чаще всего выявляют при обследовании круга родственников или друзей заболевших», — пояснила глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.
Режим повышенной готовности на Ямале продлится до 21 июня. Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились.
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