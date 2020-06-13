12 июня 2020
11 июня 2020
10 июня 2020

Жители ЯНАО с коронавирусом массово заражают родных и друзей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, женщина в маске, весна, женщина в возрасте, пенсинерка, масочный режим
К 13 июня заразились еще 125 ямальцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в ЯНАО зафиксировано 125 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Подтверждено 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями», — уточняют в оперштабе. 96 из них приходятся на населенные пункты, еще 29 — на месторождения.

Всего с начала пандемии на Ямале подтвердили 3211 случаев коронавируса. Вылечились 1491 человек, еще 15 скончались. Лечатся в стационарах 496 ямальцев с коронавирусом. 16 пациентов находятся в тяжелом, один — в крайне тяжелом состоянии. Половина из них подключена к аппаратам ИВЛ.

«Преимущественный путь заражения — наличие контактов с ранее заболевшими. Инфекцию чаще всего выявляют при обследовании круга родственников или друзей заболевших», — пояснила глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Режим повышенной готовности на Ямале продлится до 21 июня. Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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