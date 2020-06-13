Теперь владельцу базы отдыха предстоит разговор с полицией Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Советском районе (ХМАО) на базе отдыха раздевалку обтянули баннером с изображением ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом у себя в аккаунте написал общественник Антон Пантин.

«На озере „Мертвое“ за Советским обтянули самодельную раздевалку баннерами с фотографиями ветеранов. Вот так чтят память ветеранов — участников ВОВ в Советском районе», — написал Пантин. На прикрепленном к посту видео автор ролика показывает внутреннее убранство раздевалки, и там отчетливо видны несколько фотографий с изображением ветеранов Великой Отечественной войны.

Глава Советского района Игорь Набатов в разговоре с журналистом агентства сообщил, что земельный участок отдан предпринимателю, который там организовал базу отдыха. «Мы собирали бизнесменов и инструктировали их о том, что во время режима самоизоляции они не должны принимать у себя отдыхающих. Но тем не менее, судя по видео, они все-таки работают. Что касается самого баннера, то он был изготовлен в 2015 году. Однако со временем износился и был списан. УВД Советского района сейчас будет выяснять, как он оказался на этой базе отдыха», — заявил Набатов. Он также добавил, что назначил еще и служебную проверку для того, чтобы найти ответственного за утилизацию баннера среди подчиненных.

Ранее URA.RU писало, что депутаты окружной думы Алексей Савинцев и Василий Жуков зацеловали ветерана в разгар эпидемии COVID-19, тем самым подвергнув здоровье 96-летней участницы Великой Отечественной войны опасности.