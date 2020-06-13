Глава Минздрава назвал три главных способа защиты от коронавируса

Важно и дальше соблюдать меры гигиены и социального дистанцирования, считает Михаил Мурашко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество ежедневных заражений коронавирусом продолжит снижаться, если соблюдать масочный режим, меры гигиены, а также не забывать о социальном дистанцировании. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Чтобы получить еще больший эффект снижения, особенно в условиях послабления ограничительных мер, следует соблюдать меры гигиены: регулярное мытье и дезинфицирование рук и социальное дистанцирование», — сказал Мурашко ТАСС.

Несмотря на снижение общих показателей заболеваемости и отмену режима самоизоляции, россиянам стоит и дальше ответственно подходить к соблюдению масочного режима, отметил Мурашко. По словам главы Минздрава, это по-прежнему является важным элементом профилактики и соблюдать его особенно тщательно нужно в транспорте и общественных местах.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что пик эпидемии COVID-19 в России пришелся на 11 мая. Она отметила, что с начала марта суточный прирост числа инфицированных сократился в 16 раз, передает RT. Также Голикова рассказала, что на первый этап снятия ограничений перешли 43 российских региона, на втором этапе сейчас шесть субъектов РФ, пишет агентство Nation News.

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