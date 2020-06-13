Голикова: Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая

Татьяна Голикова рассказала, что 80% госпитализированных с COVID-19 выписаны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

С 17 марта, начала распространения коронавирусной инфекции в России, количество ПЦР-исследований, по словам Голиковой, увеличилось в 139 раз. «А с даты, которая считается пиком, 11 мая, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — передает ее слова ТАСС. Ежесуточный прирост больных коронавирусом за этот период сократился в 16 раз, уточнила вице-премьер.

На сегодняшний день, по ее данным, выписаны почти 80% госпитализированных с COVID-19. В регионах, где пандемия идет на спад, в частности, в Московской области, больницы снова перепрофилируют под плановую помощь.

Смертность в России в апреле этого года оказалась на 2,9% ниже, чем в апреле 2019 года, сообщила Голикова. За апрель COVID-19 стал основной причиной смерти у 1 660 россиян. В зависимости от методики подсчета летальность от коронавируса составила от 1,6% до 2,6%.

На сегодняшний день с начала пандемии в России выявлено 520 129 зараженных коронавирусной инфекцией. 6 829 человек умерли, 274 641 — выздоровели. За прошедшие сутки в стране подтверждено 8 706 новых случаев COVID-19, передает агентство Nation News.

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