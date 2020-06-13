Любовь Успенская соберет звезд эстрады для защиты Ефремова

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Вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль пьяным и устроил ДТП в центре Москвы, врезавшись в небольшой фургон, который ехал по встречной полосе. Водитель погиб. В отношении актера возбудили уголовное дело, теперь он находится под домашним арестом. Накануне артист опубликовал на своем youtube-канале видеообращение. В нем он раскаивался в произошедшем и просил прощения у семьи погибшего мужчины.

«Сегодня я буду стоять только за него. <…> Я сегодня соберу всех коллег. Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. <…> Я соберу всех людей, Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера», — добавила певица.

«Я посмотрела [видеобращение Ефремова с извинениями], я всю дорогу проплакала.<…> Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении», — сказала Успенская в интервью « Пятому каналу» . Теперь певица намерена создать петицию в поддержку актера и привлечь к этому коллег по цеху.

Певица Любовь Успенская встала на защиту артиста Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом из-за смертельного ДТП по его вине. Говорит, сейчас он нуждается в поддержке, поэтому она намерена попросить коллег поддержать актера.

Михаил Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении, уверена Любовь Успенская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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