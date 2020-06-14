13 июня 2020

Путин: мир был бы хуже и опаснее без восстановившейся России

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин оценил положение России в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал положительную сторону восстановления страны для всего остального мира. Слова главы государства прозвучали в анонсе программы «Вести недели».

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — сказал Путин, добавив, что РФ смогла достойно пройти через все трудности.

Ранее, напомним, российский лидер назвал Россию «отдельной цивилизацией» — многонациональной страной с большим количеством традиций, культур. Для ее сохранения, по его словам, необходимо уделять внимание высоким технологиям и развитию в будущем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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