13 июня 2020

Адвокат рассказал, почему семья Захарова не простила Ефремова

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Родственникам погибшего не понравилось, что актер не связался с ними лично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, хочет, чтобы уголовное дело рассматривалось по закону. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал адвокат Александр Добровинский.

«Вы знаете, Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмем никогда никакую сумму», — процитировал он слова брата Захарова. Кроме того, родственникам погибшего не понравилось, что актер не связался с ними лично, а опубликовал видеобращение, объяснил Добровинский.

По его словам, близкие и родные Захарова страдают от негатива, который сейчас распространяется в социальных сетях. Он назвал провокацией информацию о том, что семье предложат компенсацию в 100 миллионов рублей, после чего они «сломаются». «Не думаю, что они сломаются. <…> Я слышу такие слова от них, что редко услышишь от других», — прокомментировал Добровинский.

Ранее Михаил Ефремов опубликовал извинение перед членами семьи Сергея Захарова. Он пообещал не пользоваться связями, чтобы смягчить себе наказание. Родные погибшего не приняли извинения артиста.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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