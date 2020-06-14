Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее URA.RU писало, что экс-духовник Поклонской вопреки запрету руководства екатеринбургской епархии записал на видео и распространил в интернете несколько проповедей, в которых призывал не верить в существование коронавируса , не подчиняться властям и выходить на улицу. Кроме административной ответственности за эти заявления Сергию, возможно, грозит и уголовное наказание — силовики проверяют его заявления на предмет экстремизма. Также Сергия ожидает церковный суд за неподчинение митрополиту. Однако схиигумен может избежать суда , поскольку он включен в список священников Ташкенской и Узбекской Епархии.

«Чем мы вам, грешные, не угодили? Гроб, крест и гвозди у меня есть — жду вашего решения: простить или благословить. Прости их, отче. Не ведают, что творят», — заключил Сергий.

Сергий поинтересовался, почему его лишают права проповедовать и проводить церковные обряды в монастыре, построенном в честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов». Священнослужитель уверен, что его заставляют «молчать в угоду властей». В конце видео схиигумен просит решить его судьбу.

«Вам только осталось обратиться к врачам и отрезать мой язык. Из дома пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Мне просто некуда идти и моим сестрам. Вам придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией», — заявил священнослужитель, обращаясь не только к Екатеринбургскому митрополиту, но и к патриарху всея Руси Кириллу.

Экс-духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, настоятель Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов), которого будут судить за распространение фейков об отсутствии коронавируса, записал видеообращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. В ролике, записанном на фоне портретов патриарха Алексия II и советского вождя Иосифа Сталина, схиигумен заявил, что не покинет церковь и выгонять его придется только с помощью полиции.

Схиигумен записал обращение к митрополиту Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно