13 июня 2020
12 июня 2020
11 июня 2020

В Свердловской области прибавилось две сотни больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, маска защитная, дезинфекция улиц
За день из больниц выписали 123 человека Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 254 новых коронавирусных больных. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«В Свердловской области зарегистрировано 254 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении. Отмечается, что на Екатеринбург приходится 200 зараженных. Также за день из больниц выписали 123 человека. Всего в области за все время пандемии зафиксировано 9 325 случаев COVID-19, выздоровели от коронавируса 4 144 больных.

Состояние 84 пациентов оценивается медиками как тяжелое. При этом 74 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести в больницах пребывают 617 больных.

За 12 июня в Свердловской области было зафиксировано 245 новых случаев заражения коронавирусом. Еще два человека скончались.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...