В Свердловской области прибавилось две сотни больных COVID

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 254 новых коронавирусных больных. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
«В Свердловской области зарегистрировано 254 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении. Отмечается, что на Екатеринбург приходится 200 зараженных. Также за день из больниц выписали 123 человека. Всего в области за все время пандемии зафиксировано 9 325 случаев COVID-19, выздоровели от коронавируса 4 144 больных.
Состояние 84 пациентов оценивается медиками как тяжелое. При этом 74 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести в больницах пребывают 617 больных.
За 12 июня в Свердловской области было зафиксировано 245 новых случаев заражения коронавирусом. Еще два человека скончались.
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