В больнице умер легендарный глава свердловского КГБ

Эдуард Войцицкий был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Первой градской больнице Москвы в возрасте 83 лет скончался легенда советской контрразведки Эдуард Войцицкий. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Москве в Первой градской больнице умер Войцицкий», — рассказал он. Источник отметил, что жена разведчика также болела, однако ее выписали. На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий в Первой градской больнице Москвы.

Ранее сообщалось, что Войцицкий попал в больницу. Его легкие были поражены на 50% и 70%. Бывший военный находился в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Войцицкий служил в органах госбезопасности с 1962 по 1992 год. Был оперуполномоченным по Нижнему Тагилу, начальником отдела управления КГБ СССР по Свердловской области и первым зампредседателя КГБ Грузинской ССР. В 1990 году он стал главой управления КГБ СССР по Свердловской области.

После ухода из силовых структур Войцицкий ушел работать в администрацию Свердловской области. Также он возглавлял работу по устранению Восточноуральского радиоактивного следа. Кроме того, он координировал работу правоохранительных органов в администрации главы региона. С 1997 по 1999 год занимал должность директора департамента административных органов губернатора и правительства.

Войцицкий имел несколько наград. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.