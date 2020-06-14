Японцы уверены, что Россия не намерена возвращать острова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Японии нужно начать относиться к России как к враждебному государству и прекратить поддерживать ее экономически, заявили японцы в соцсетях. Так они отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о том, что «северные территории» для россиян семья и дом, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на японскую газету Yomiuri shimbun.

«Япония должна вместе с другими странами Запада полностью изолировать Россию экономически. В этих условиях хватит нам тратить деньги на любые квази-проекты по совместной хозяйственно-экономической деятельности на островах», — предлагают жители Японии в соцсетях. Они также настаивают на том, что Россию необходимо рассматривать как враждебное государство по аналогии с Китаем.

Одни японцы утверждают, что Россия никогда не вернет Курилы, так как видит в Японии «верного вассала США». Другие отмечают, что на островах, которые до Второй мировой войны принадлежали Японии, выросло уже несколько поколений россиян, поэтому они не смогут покинуть эти территории. Среди японских пользователей также звучало предложение выкупить Курилы, однако большинство уверено, что вернуть острова можно только за счет укрепления военной и экономической мощи Японии.

Президент России Владимир Путин во ходе выступления на Поклонной горе 12 июня, когда в стране отмечался День России, заявил, что территории от Калининграда и Камчатки до Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма являются для россиян Родиной, сообщает телеканал 360.

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