Билла Гейтса подозревают в намерении чипировать человечество через вакцину Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В соцсетях все чаще стали появляться мемы о чипировании человечества с помощью вакцины от коронавируса. URA.RU собрало самые смешные картинки и высказывания, посвященные основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу. Именно он является ключевой фигурой этой конспирологической теории.

Шутки о том, что миллиардер собирается чипировать население планеты посредством вакцины от коронавируса, в последнее время начали набирать особую популярность. Поводом для подобных мемов послужила новость о том, что Гейтс пожертвовал 100 млн долларов, чтобы сделать вакцину доступной для всех людей, особенно жителей бедных стран. Сторонники конспирологической теории уверены, что таким образом создатель Microsoft намерен вживлять в людей чипы и впоследствии сократить население Земли. Гейтсу даже пришлось оправдываться, что он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами. «Это почти невозможно отрицать, потому что это так глупо или странно», — заявил он.

Билл Гейтс действительно запатентовал две технологии, которые все восприняли как чипизацию населения, отметил в разговоре с URA.RU эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук. Одна из них основана на использовании биоволн человеческого организма для генерации криптовалюты. Второй патент предполагает отслеживание действий человека посредством гаджетов для начисления криптовалюты.

«Надо обладать богатой фантазией, что объявить это чипизацией. Жидкий чип — это вообще полный бред. Его пока не изобрели, не бывает такого на сегодняшнем уровне технологий. К этому добавляются вышки 5G. В Англии перепутали с ними вышку 4G и сожгли», — рассказал эксперт. Он также добавил, что за распространением слухов могут стоять недоброжелатели Гейтса.

О слухах, которые ходят вокруг Гейтса, в своей авторской программе «БесогонТВ» рассказал режиссер Никита Михалков. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал эту теорию полным бредом. Он заявил, что если бы это было правдой, россиян могли бы чипировать бы с помощью вакцины от гриппа.

Такого же мнения придерживается вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. В беседе с URA.RU он отметил, что разговоры о чипировании людей с помощью вакцины от коронавируса — «глупости и грязные выдумки». А директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров утверждает, что сегодняшние технологии не позволяют разработать настолько микроскопический чип, чтобы его можно было ввести через шприц. Он указал на то, что самый мелкий чип, который на данный момент известен миру, размером с рисовое зерно.

Фото: Twitter

Карикатура, на которой изображено, как Гейтс чипирует Михалкова Фото: Twitter

Карикатура, на которой Гейтс вновь якобы вводит чип Михалкову через вакцину Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

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