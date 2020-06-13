Пока что сделать вакцину с наночипами невозможно Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все разговоры о «чипировании» людей посредством вакцины от коронавируса — «глупости и грязные выдумки», заявил в разговоре с URA.RU вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Сегодняшние технологии не позволяют разработать настолько малый чип, подтверждает беспочвенность слухов исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По словам Анатолия Альтштейна, вокруг COVID-19 всегда ходили конспирологические теории. Сначала гадали, кто разработал коронавирус: американцы или китайцы. Сейчас конспирологи пугают людей чипированием.

«Это глупости, грязные выдумки, направленные против вакцинации. Представьте президента, который это допустит [чипирование населения], и потом об этом узнают. Сколько он продержится на посту? Читали [Александра] Пушкина? Кто хочет получить „русский бунт“?» — размышляет Альтштейн, который ранее развеял слухи об опасности вакцины от коронавируса.

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» и разработчик робота «Федора» Евгений Дудоров заявил, что современные технологии не позволяют создать настолько маленький работающий чип. «На данный момент это невозможно. Чипу, с которого информация выдается хотя бы за метр или два, нужны отдельные источники питания. Он не может автономно работать в организме», — объяснил Евгений Дудоров.

Технолог добавил, что самый крохотный микрочип, который ему известен, — размером с рисовое зерно. Несколько лет назад их начали вживлять в пальцы жители Швеции. Микросхемы заменили им электронные кошельки, банковские карты и проездные, а выглядит это как пирсинг. А вот чтобы незаметно вживить чип в тело человека через иглу, он должен быть наноразмеров. «Я не вижу смысла, зачем это делать», — резюмирует Дудоров.

Ранее режиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонТВ» обвинил в чипировании населения основателя Microsoft Билл Гейтса. Интернет-аудитория с энтузиазмом начала придумывать различные мемы на эту тему. Сам миллиардер ответил на обвинения, назвав это «сумасшедшей идеей». Также Билл Гейтс считает, что слухи о чипировании могут спровоцировать продолжение пандемии, пишет агентство Nation News. Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко также заявил, что теория является полным бредом.

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