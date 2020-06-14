Путин написал статью о Второй мировой войне

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Ранее президент заявил,. что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Попытки обвинить СССР в развязывании крупного вооруженного конфликта в истории человечества, Путин назвал бредом.

Путин сообщил о планах написать статью о Второй мировой войне на большой пресс-конференции в декабре 2019 года. В ней он хотел осветить события, которые предшествовали войне , опираясь на архивные документы. В публичных выступлениях Путин не раз заявлял о недопустимости фальсификации истории о войне. Глава государства не раз высказывал недовольство решением Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.

«Да, президент уже написал статью», — ответил на вопрос ТАСС Песков. Он уточнил, что решение о сроках публикации материала российский лидер примет сам.

Президент РФ Владимир Путин закончил работу над статьей о Второй Мировой войне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин недоволен тем, как в Европе высказываются о Второй мировой войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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