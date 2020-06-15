Тимати высказался о Ксении Собчак, которая оскорбила шуткой Костюшкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) не смог сдержать эмоций после выходки телеведущей Ксении Собчак, которая неудачно «пошутила» про изнасилованного в детстве музыканта Стаса Костюшкина.

На очередной выпад теледивы рэпер заметил, что долго терпел троллинг и уколы со стороны Собчак в свой адрес, однако не готов молчать, когда задет его коллега. «Ты за эти годы так меня задолбала, честно, своей фигней в мой адрес. Я молчал, как тогда на премии. Неудобно при маме. Неудобно — девочка и т. д. Но потом понял, ты не девочка нифига. Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве», — написал Тимати в Instagram.

На своей транице он также выложил клип, в котором поет о том, что «поджег руку, чтобы не дать Ксюше краба/ И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку/ В интернете есть видос, где я пилю доску…». При этом демонстрируются кадры откровенной видеосъемки с Собчак.

Собчак удивила реакция Тимати. В Telegram-канале «Кровавая барыня» она попробовала опровдаться, заявив, что не верит, «Тимати до этого опустился.....». По ее словам. это были кадры из клипа «Потанцуй со мной» на пародию видео порно Пэрис Хилтон. «Да, да-я уже тогда любила стеб и пародии-просто вы этого не помните. На сьемочной площадке было примерно человек 20, включая Дениса Симачева. Порно с Тимати? Не смешите мои седины», — заявила Собчак.

На youtube-канале «Осторожно Собчак» в программе «Осторожно, новости!» Ксения Собчак пародировала спор с ведущим новостей, в котором припомнила об изнасиловании Стаса Костюшкина. Сам музыкант, реагируя на реплеку ведущей, заметил, что «есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту».