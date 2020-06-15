Переболевшие COVID пациенты пожаловались на общее осложнение

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Ранее ученые заявили, что При заражении коронавирусом возрастает риск возникновения и развития диабета . Кроме того, ученые не исключают появления диабета нового типа. Статистика также указывает на то, что 20-30% умерших от коронавируса были диабетиками. Специалисты не исключают появления новых, агрессивных форм коронавируса. Вирусы такого типа мутируют и приспосабливаются к новым условиям из-за появления у людей коллективного иммунитета, сообщает агентство Nation News .

По о информации Павловой, вирус способен поражать клетки ткани ЦНС. Врач подчеркнула, что пока ученые не знают, временное это или постоянное нарушение. Она посоветовала пациентам, страдающим указанным симптомом, пить теплый чай или теплую вожу с черной смородиной или малиной. Это поможет переболевшим COVID согреться. Она призвала россиян не злоупотреблять алкоголем, поскольку он усугубит состояние интоксикации, развивающее из-за коронавируса, и замедлит восстановление.

«Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в центральной нервной системе (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции», — цитирует Павлову Лента.ру.

Россияне, которые переболели коронавирусом, пожаловались на сохранившийся после болезни озноб. Об этом в заявила эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Речь идет о нарушении в центральной нервной системе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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