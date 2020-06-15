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Коллега Ефремова Никита Джигурда считает, что артиста хотели «убрать» и подставили. Он обратил внимание на то, что в крови виновника ДТП помимо алкоголя и наркотиков было обнаружено сильнодействующее снотворное.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа. Ранее Михаил Ефремов опубликовал извинение перед членами семьи Сергея Захарова. Он пообещал не пользоваться связями, чтобы смягчить себе наказание. Родные погибшего не приняли извинения артиста.

Он отметил, что Ефремов неоднократно просил извинения и продолжает это делать. В настоящий момент артист находится в условиях домашнего ареста, который он не нарушает. «Ефремов — не убийца. Я за рулем езжу, и вы ездите, такое может с каждым случиться. Надо с совестью выйти из положения», — сказал Пашаев. Также адвокат подчеркнул, что выплата компенсации не освобождает от уголовной ответственности. По его мнению, потерпевшая сторона может пострадать от того, что «кто-то себе делает черный пиар».

«Я за один день по всей Рязанской области 800 километров проехал, чтобы как-то договариваться. Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх», — цитирует Пашаева Пятый канал .

Близкие Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, отказались от материальной помощи, так как намерены получить больше денег. Так считает адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

По мнению адвоката, Ефремов — не убийца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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