Джигурда заявил, что Ефремова хотели «убрать» и подставили

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Ранее Михаил Ефремов опубликовал извинение перед членами семьи Сергея Захарова. Он пообещал не пользоваться связями, чтобы смягчить себе наказание. Родные погибшего не приняли извинения артиста.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа.

Он отметил, что видео с камер наблюдения в баре отсутствует. Нет и записей, на которых видно, как Ефремов садится в машину. Нельзя установить, садился он один или с кем-то. Кроме этого, Джигурда обратил внимание на то, что в крови виновника ДТП помимо алкоголя и наркотиков было обнаружено сильнодействующее снотворное. По мнению актера, Ефремова хотели «убрать» в преддверии голосования за поправки в Конституцию РФ за его сатирическую программу из цикла «Гражданин Заразный». «Это громкий сигнал о том, что будет с теми, кто ярко, смело и открыто критикует Кремль и лично президента Путина!» — заключил Джигурда.

«Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения, не получив никаких особенных повреждений. И был ли он за рулем? Сам он ничего не помнит», — цитирует Джигурду News.ru .

Устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова могли подставить. Так считает его коллега Никита Джигурда.

По мнению актера, Ефремова хотели «убрать» в преддверии голосования за поправки в Конституцию РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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