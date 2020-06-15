14 июня 2020

Джигурда заявил, что Ефремова хотели «убрать» и подставили

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер Никита Джигурда. Екатеринбург , джигурда никита
По мнению актера, Ефремова хотели «убрать» в преддверии голосования за поправки в Конституцию РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова могли подставить. Так считает его коллега Никита Джигурда.

«Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения, не получив никаких особенных повреждений. И был ли он за рулем? Сам он ничего не помнит», — цитирует Джигурду News.ru.

Он отметил, что видео с камер наблюдения в баре отсутствует. Нет и записей, на которых видно, как Ефремов садится в машину. Нельзя установить, садился он один или с кем-то. Кроме этого, Джигурда обратил внимание на то, что в крови виновника ДТП помимо алкоголя и наркотиков было обнаружено сильнодействующее снотворное. По мнению актера, Ефремова хотели «убрать» в преддверии голосования за поправки в Конституцию РФ за его сатирическую программу из цикла «Гражданин Заразный». «Это громкий сигнал о том, что будет с теми, кто ярко, смело и открыто критикует Кремль и лично президента Путина!» — заключил Джигурда.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа.

Ранее Михаил Ефремов опубликовал извинение перед членами семьи Сергея Захарова. Он пообещал не пользоваться связями, чтобы смягчить себе наказание. Родные погибшего не приняли извинения артиста.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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