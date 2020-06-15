Пригожин, говоривший о безденежье, похвастался дачей в Швейцарии

Иосиф Пригожин переживает, что не может поехать на дачу в Швейцарию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин, ранее защищавший артистов, которые жаловались на безденежье во время самоизоляции, рассказал о совей недвижимости. Он отметил, что у него есть дом на Женевском озере.

Продюсер рассказал в эфире радиостанции «Вечерняя Москва», что постоянно живет в многоквартирном доме и загородной недвижимости у него в России нет. Однако, затем он посетовал, что в этом году из-за коронавируса не сможет отправиться на собственную дачу в Швейцарию. «Какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99 процентов дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню», — отметил Пригожин.

Продюсер также отметил, что его семья владеет только одним автомобилем, а остальные машины компании предоставляют им на контрактной основе. Семья часто ездит на авто марок Audi, Mercedes и Rolls-Royce.

По словам продюсера, в его детстве семья была небогатой и с той поры он научился бережливому отношению к деньгам. Сейчас он создает депозит как минимум с расчетом на полгода или год.

Ранее Пригожин отметил, что из-за пандемии коронавируса многие звезды оказались в безденежье и вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Слова продюсера вызвали недовольство в обществе. в том числе и среди ряда звезд. Затем он в шутку опубликовал видео, но котором запечатлен новый автомобиль, дорогой и шестиколессный внедорожник премиум-класса Hummer. Пригожин в шутку написал, что поехал «бомбить», так как «сейчас такое время», напоминает Nation News.

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