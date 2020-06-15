Церковный суд над экс-духовником Поклонской пройдет сегодня

Суд над отстраненным от службы Николаем Романовым может пройти в резиденции Екатеринбургского метрополита Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

Церковный суд над бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и настоятелем Среднеуральского женского монастыря запрещенным в служении схиигуменом Сергием (Николай Романов) пройдет 15 июня 2020 года. Об этом сообщают местные СМИ.

«Рассмотрение дела состоится на улице Репина, где расположены резиденция митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и структурные подразделения епархии», — сообщает агенство ЕАН со ссылкой на собственные источники. По их данным, отстраненного от служения священника Сергия обвиняют в нарушении Апостольского правила о послушании священноначалию.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Екатеринбургской епархии не удалось, вопросы направлены пресс-секретарю. Ранее.URA.RU сообщало, что Николай Романов может избежать церковного суда, поскольку включен в список священников Ташкентской и Узбекской Епархии. Накануне Схиигумен Сергий записал видеоролик с обращением к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. В нем священнослужитель, сидя на фоне портретов патриарха Алексия II и Иосифа Сталина, заявил, что покинет возглавляемый им Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов» только с вмешательством полиции и Росгвардии.

Ранее Николай Романов записал и распространил через интернет несколько проповедей, в которых призвал не верить в существование коронавируса, не прислушиваться к решениям властей и выходить на улицы. За неподчинение митрополиту его отстранили от службы. Кроме того, ему грозит административное дело по статье 20.3.1 КоАП — «Возбуждение ненависти либо вражды». А также уголовное дело — силовики проверяют заявления священнослужителя на экстремизм.