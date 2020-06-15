Какой бизнес смог значительно подняться во время коронавируса

Антисептики подешевели почти на 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производители средств защиты и антисептиков стали зарабатывать значительно больше в период пандемии. Такие выводы следуют исследования компании «Такском».

«Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишет RT со ссылкой на результаты исследования. Отмечается, что эти товары подорожали на 2%.

Также в «Такусокоме» заявили о росте продаж защитных масок на 150%, их стоимость поднялась на 8%. Перчатки стали лучше продаваться на 63%, при этом цена на них увеличилась на 16%. В свою очередь антисептики подешевели на 19%, несмотря на внушительный рост продаж (+264%).

Средняя цена медицинских масок в России снизилась более чем в четыре раза — с 55 до 13 рублей. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обратил внимание, что с начала марта был увеличен выпуск всех видов масок в пять раз — до девяти млн штук в сутки.

Правительство РФ решило создать стратегический запас средств защиты на период пандемии, чтобы избежать дефицита в будущем. Будут закуплены маски, антисептики и лекарства, пишет «Утро.ру».

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