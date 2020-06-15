Названы причины богатства семей в пяти российских регионах

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рейтинг регионов с самым высоким уровнем благосостояния семей вошли ЯНАО, Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и ХМАО. Такие позиции объясняются тем, что в этих регионах много денег, заявил в URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«В Москву и Санкт-Петербург стекаются все деньги, там живут самые богатые люди», — объяснил он. Калугин отметил, что в Сахалинской области прибыль приносит газовый проект «Сахалин-2». В Югре хорошо зарабатывают нефтяники. А на Ямале стоит «Новотэк» и заводы СПГ.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2019 года возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей. Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика, Псковская область, Ивановская область, Чеченская республика и Кабардино-Балкарская Республика, пишет RNS .

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