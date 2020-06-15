В курганских школах некому работать — учителя уезжают из-за низких зарплат в другие регионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Курганской области из-за низкой зарплаты начался массовый отток молодых учителей в другие регионы России. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из сферы образования Зауралья.

По словам инсайдеров, в первую очередь, область покидают молодые специалисты. «Учителям предлагают работать в среднем за 15 тысяч рублей. В любой другой области платят как минимум в два раза больше. При этом сейчас говорят и о сокращении выплат, так что доходы педагогов упадут еще сильнее», — отмечает источник, знакомый с ситуацией.

По данным Росстата средняя зарплата в сфере образования в Зауралье составляет около 24 тыс. рублей, но в этих расчетах учитываются и доходы директоров школ, заместителей. В Тюменской области (с учетом Ямала и ХМАО) средняя зарплата в этой сфере 55,6 тыс., в Челябинской — 30,2 тыс., в Свердловской — 34,4 тыс. Оперативной статистики на сайте правительства Курганской области нет, однако, по данным на декабрь 2019 года, в регионе было порядка 230 вакансий для учителей. Источники URA.RU отмечают, что к сентябрю цифра может вырасти едва ли не в полтора раза. «Многие учителя уже вынуждены работать на две ставки, при этом компенсировать нагрузку им не хотят», — отмечает собеседник. Ситуация не меняется, несмотря на распоряжение президента обеспечить учителей достойной зарплатой.

Информацию о массовом оттоке педагогов подтверждают сами учителя. Преподаватель Наталья Морозова работала в селе Новопетропавловское (Далматовский район), но переехала в Новый Уренгой. Вместе с ней в ямальской школе работают еще 5 учителей, приехавших из Курганской области. Средний заработок учителя в ЯНАО составляет 80 тыс. рублей.«Меня очень беспокоит, что в родном регионе я не могу остаться и достойно зарабатывать. Я знаю прекрасных педагогов в Кургане, работающих за 15 тысяч. Их ученики, среди которых есть и набирающие 100 баллов, стабильно сдают экзамены. Никаких поощрений, премий за такую работу для учителей нет», — рассказала педагог.

Среди уехавших учителей много молодых женщин. «Отъезд молодежи — основной бич Курганской области. В ситуации, когда появляются новые негативные факторы, перспективы неясны, жить не становится легче, мобильная и не связанная детьми молодежь уезжает в более зажиточные регионы. Коронавирус, конечно, подтолкнул людей к переезду. Отъезд молодежи скажется на демографии. Меры, которые придумывают власти (дополнительные выплаты и подъемные), эту ситуацию пока не переломили», — отмечает социолог Сергей Ширяев. По оценке эксперта, это может привести к тому, что на предстоящих выборах в облдуму в Курганской области может усилиться протестное настроение (Зауралье традиционно голосует за «партию власти» хуже, чем в среднем по России). Это может повлиять и на голосование за поправки в Конституцию, но итоговые результаты будут зависеть и от работы властей по информированию граждан. В адрес областного правительства направлен запрос, ответ на него пока не поступил.