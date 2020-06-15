Число заболевших за день постепенно снижается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 284 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в России зафиксировано 8 194 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. Снижение заболеваемости идет уже третий день подряд, что дает региону надежду на еще большее ослабление карантина.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+208), Березовского, Верхней Пышмы, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Сухого Лога, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского, Туринского и Режевского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

233 заболевших — это самый низкий показатель за последние полмесяца (цифра ниже фиксировалась только 29 мая — 230 человек). Но важно даже не абсолютное значение, а тенденция: после всплесков заболеваемости 10, 11 и 12 июня (284, 312 и 320 случаев соответственно) снижение уровня заболеваемости оправдывает оптимистичный прогноз. При сохранении этой тенденции Свердловская область получит шанс уже к середине недели выйти на коэффициент распространения инфекции 0,8, что дает возможность претендовать на второй этап снятия ограничений.

233 заболевших — самый низкий показатель за последние полмесяца Инфографика: сайт коронавириус.монитор

Состояние 90 пациентов оценивается как тяжелое, 79 находятся в реанимации, в том числе 36 на искусственной вентиляции легких. У 613 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки выписан еще 91 человек, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 4 235 пациентов.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).