В Свердловской области готовятся ко второму этапу снятия ограничений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После перехода к первому этапу отмены ограничений, случившегося на минувшей неделе, новая цель, стоящая перед Свердловской областью — второй этап отмены карантинных мер. Это даст еще большие послаблений: откроются магазины площадью до 800 м², возобновится работа образовательных учреждений. Но цель достижима, только если заболеваемость COVID-19 в регионе будет снижаться. Пока что динамика новых случаев не внушает оптимизма. На URA.RU — три прогноза, как может развиваться ситуация в ближайшие дни.

Для ослабления ограничительных мер необходимо, чтобы область в течение четырех дней подряд демонстрировала три хороших показателя: коэффициент распространения инфекции Rt, обеспеченность населения тестами на COVID-19 (не менее 90 тестов на 100 тысяч человек в сутки) и запас свободных коек для COVID-пациентов в больницах (не менее 50% от планового значения). Благодаря помещению бессимптомных пациентов в изоляторы и превращению в COVID-госпитали районных клиник необходимый запас коек в регионе создан. Тестов делается с огромным запасом, поэтому решающее значение для введения второго этапа имеет коэффициент Rt.

По методике Роспотребнадзора, он высчитывается как сумма новых случаев заболевания за последние четыре дня, поделенная на сумму за предыдущие четыре дня. Если для первого этапа требовалось, чтобы Rt был не больше единицы, то для второго — не более 0,8. Всплеск заболеваемости на днях (11 и 12 июня было 312 и 320 заболевших) привел к тому, что на 14 июня коэффициент Rt регионе превысил единицу и составил 1,1. Но последние два дня шло снижение числа новых случаев коронавируса (13 июня — 245, 14 числа — 254). Если эта тенденция сохранится, то к середине недели значение Rt, равное 0,8, будет достигнуто.

Впрочем, как показывает статистика последних дней, снижение заболеваемости все время прерывается резкими всплесками. Если предположить, что ситуация будет развиваться схожим образом (возьмем среднее за последние три дня — 273), то значение Rt в ближайшие будет ниже единицы, но не достигнет 0,8. При значительном росте числа заболевших за день (300 и выше) регион и вовсе рискует выйти в «красную зону». Как пояснили URA.RU в свердловском оперштабе, при резком ухудшении эпидситуации возможно возобновление ранее отмененных ограничений на любом из этапов.

Если число новых случаев COVID-19 будет снижаться, область может выйти на второй этап снятия ограничений Инфографика: URA.RU

Если ситуация будет развиваться, как сейчас, коэффициента Rt в 0,8 достигнуть не удастся Инфографика: URA.RU

Если число заболевших будет расти, регион вернется в «красную зону», что чревато возобновлением ограничений Инфографика: URA.RU