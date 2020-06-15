Из-за ремонта на трассе Екатеринбург-Курган ограничат движение. КАРТА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководитель Росавтодора Роман Старовойт на Федеральной трассе в Лебяжьевском районе Курганской области, объезд, ремонт дороги
На участке трассы Р-354 введут реверсивное движение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ремонт железнодорожного переезда на трассе Екатеринбург-Курган потребует ограничить движение автомобилей в ночь с 15 на 16 июня. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Работы на переезде вблизи поселка Марамзино на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган будет проводить Свердловская железная дорога. Ограничения вводятся с 20.00 15 июня до 03.00 16 июня. «Движение автомобильного транспорта будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке», — уточняют в «Уралуправтодоре».

В компании просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

Скрин: ФКУ «Уралуправтодор»

Ранее URA.RU сообщало, что в связи с масштабными ремонтами дорог на федеральных трассах в Курганской и Челябинской областях введены десятки ограничений. В частности, сообщалось о пяти участках с ограничением движения на трассе М-5 «Урал», 11 участках с ограничениями на трассе Р-254 «Иртыш», девяти участках с ограничениями на трассе Р-354 (Екатеринбург-Курган).

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...