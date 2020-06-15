Ремонт железнодорожного переезда на трассе Екатеринбург-Курган потребует ограничить движение автомобилей в ночь с 15 на 16 июня. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
Работы на переезде вблизи поселка Марамзино на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган будет проводить Свердловская железная дорога. Ограничения вводятся с 20.00 15 июня до 03.00 16 июня. «Движение автомобильного транспорта будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке», — уточняют в «Уралуправтодоре».
В компании просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.
Ранее URA.RU сообщало, что в связи с масштабными ремонтами дорог на федеральных трассах в Курганской и Челябинской областях введены десятки ограничений. В частности, сообщалось о пяти участках с ограничением движения на трассе М-5 «Урал», 11 участках с ограничениями на трассе Р-254 «Иртыш», девяти участках с ограничениями на трассе Р-354 (Екатеринбург-Курган).
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