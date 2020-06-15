С Натальей Логиновой широкая общественность познакомилась уже онлайн во время брифингов по коронавирусу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Назначенную по версии инсайдеров агентства на должность главы департамента здравоохранения Тюменской области Наталью Логинову называют человеком прежней начальницы, ныне директора департамента организации экстренной медпомощи Минздрава РФ Инны Куликовой. Об этим URA.RU сообщил тюменский политолог Александр Безделов.

«Наталья Логинова всегда была правой рукой Инны Куликовой. После отбытия начальницы полностью взяла на себя ее обязанности и успешно руководила два месяца. Повышение было вполне ожидаемым», — отмечает тюменский политолог Александр Безделов. На данный момент чиновница полностью дублирует все обязанности руководителя ведомства. По данным системы СБИС, с 19 апреля Логинова имеет право подписи в департаменте и является руководителем департамента. При этом в базе данных она по-прежнему числится заместителем директора ведомства.

Карьеру руководителя уроженка Тюмени Наталья Логинова начинала в 2009 году с должности врио директора местного государственного санатория «Красная гвоздика», где отдыхают в основном пенсионеры по льготным путевкам. Спустя всего полгода возглавила областной центр реабилитации инвалидов, в 2013 перешла на должность его главврача. Спустя год стала директором Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. А уже в 2016 году перешла в департамент здравоохранения Тюменской области на должность заместителя главы.

Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте департамента здравоохранения Тюменской области, в 2018 году Логинова заработала 3,3 млн рублей. В том же году она продала две квартиры за 7,7 млн рублей и, сложившись с супругом, купила дом в 180 кв. м. с земельным участком 10 соток. Семья чиновницы передвигается на автомобиле Honda CR-V.

Наталья Логинова имеет научную степень кандидата медицинских наук и звание доцента. В 2014 году в интервью журналу «Спорт-регион» призналась, что увлекается кулинарией и вечерними велопрогулками.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным источников агентства, Наталья Логинова назначена главой департамента здравоохранения Тюменской области.

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В департаменте здравоохранения по Тюменской области информацию о назначении Натальи Логиновой на должность не подтвердили. «Наталья Логинова является заместителем директора департамента здравоохранения Тюменской области», — уточнили в ведомстве.