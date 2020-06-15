Американец получил в России большой срок за шпионаж

Пол Уилан будет находиться в колонии 16 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывшего морпеха, американца Пола Уилана, задержанного в декабре 2018 года признали виновным в шпионаже. Ему был вынесен приговор в Московском городском суде.

«Суд постановил назначить Уилану наказание в виде 16 лет лишения свободы», — пишет ТАСС. Отбывать свое наказание шпион будет в колонии строгого режима.

Сторона обвинения просила 18 лет тюрьмы для Уилана, пишет телеканал 360. Члены Палаты представителей и Сената США требовали освобождения шпиона, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее Уилан был осужден за попытку кражи у американского правительства более 10 тысяч долларов во время службы в Ираке в 2016 году, передает агентство Nation News.

Шпион привлек внимание ФСБ еще 12 лет назад. Тогда во время своего первого визита в России Уилан начал искать контакты сотрудников ФСБ. Уголовное дело Уилана находится под грифом «Совершенно секретно». Он давно занимался вербовкой через Интернет. В списке его друзей в большинстве были курсанты и уже действующие российские военные, а также студенты военных вузов.

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