Режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет продлен на неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев продлил режим ограничений, действующих в Свердловской области, на неделю. Указ главы региона размещен на портале правовой информации региона.

Согласно документу, в регионе сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Также продолжают действовать ограничения на работу ТРЦ, магазинов и предприятий сферы услуг.

Свердловская область перешла на первый этап снятия ограничении из-за коронавируса 8 июня. Основанием для этого стали показатели коэффициента распространения инфекции (Rt) на уровне 1. Для перехода ко второму этапу Rt должен быть менее или равен 0.8.

URA.RU сообщало, что на прошлой неделе свердловский губернатор разрешил работу магазинов с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров. При этом глава региона позволил владельцам организаций не подписывать санитарную декларацию, о которой говорилось ранее.