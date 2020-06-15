Главный проект ЯНАО столкнулся с проблемами из-за коронавируса

Строительство «Арктик СПГ-2» хотят закончить в срок, несмотря на все проблемы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Руководство компании «НОВАТЭК», курирующее строительство завода «Арктик СПГ-2» в ЯНАО, столкнулось с проблемами из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Несмотря на это, акционеры проекта заявляют, что закончат строительство в срок. Об этом было сказано на рабочей встрече глав компаний-акционеров, сообщили в пресс-службе «НОВАТЭКа».

Совладельцы «Арктик СПГ-2» сошлись во мнении, что возведение завода, несмотря на возникшие трудности, идет по графику. «Общий прогресс по проекту составляет 19%. Бетонирование первой платформы ОГТ выполнено на 37%. Заводы-изготовители модулей работают на полную мощность», — рассказали в пресс-службе. На Утреннем месторождении в ЯНАО, где расположится завод, уже пробурено девять скважин, работают три буровые установки.

В тоже время для завершения проекта в намеченные сроки требуется поддержка. Акционеры «Арктик СПГ-2» намерены привлечь внешнее финансирование, чтобы успеть достроить завод. URA.RU запросило у «НОВАТЭКа» информацию об источниках средств, ответ пока не последовал.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса финансирование завода «Арктик СПГ-2» оказалось под вопросом. Закрытие границ России сделало невозможным переговоры руководителей «НОВАТЭКа» с иностранными банкирами.

«Арктик СПГ-2» — проект энергетической компании «НОВАТЭК» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Ямале. Вместе с «НОВАТЭКом» акционерами являются французская Total, китайские CNPC и CNOOC и японские JOGMEC и Mitsui. Строительство технологических линий должно завершиться к 2023 году. Тогда же начнется добыча сырья.