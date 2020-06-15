14 июня 2020
13 июня 2020

Замгенпрокурора на Урале обсудил c врачами ситуацию с COVID. Среди спикеров — главный патологоанатом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытый форум прокуратуры Курганской области, ткачев игорь
Медики рассказали прокурору о лечении коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заместитель генерального прокурора в Уральском федеральном округе Игорь Ткачев провел совещание с медиками, работающими в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры в УрФО. Среди участников встречи был главный внештатный патологоанатом Свердловской области Юлия Игумнова.

Также в совещании приняли участие главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, завкафедрой госпитальной терапии и скорой помощи Уральского медуниверситета Артем Попов и главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

«Участники встречи проинформировали заместителя Генерального прокурора Российской Федерации об особенностях распространения новой коронавирусной инфекции, применяемых методиках оказания медицинской помощи заразившимся гражданам и готовности учреждений здравоохранения к ее оказанию», — сообщили в управлении генпрокуратуры в УрФО.

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По данным URA.RU, обсуждалось, в том числе, как учитываются случаи гибели пациентов, имевших коронавирус, но умерших, согласно статистики, от других заболеваний. Также речь шла о внеплановых проверках предприятий на предмет нарушения предписаний Роспотребназдора во время карантина.

«Игорь Ткачев отметил, что при осуществлении надзора, в том числе за соблюдением прав субъектов экономической деятельности, прокуроры неукоснительно руководствуются нормами закона и взвешенно подходят к вопросу согласования внеплановых проверок предпринимателей со стороны органов контроля на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — сообщили в управлении генпрокуратуры в УрФО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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