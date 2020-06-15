Ученые рассчитали, сколько человек заболеют коронавирусом в ХМАО

По прогнозам ученых, ХМАО подходит к пику эпидемии, но этот путь может оказаться не быстрым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшую неделю коронавирусом в ХМАО заболеют около 1400 человек. Такие данные приводит научно-исследовательский институт «Краевой инфекционной патологии», основываясь на динамике распространения COVID-19 в регионе. Цифры озвучила заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«Дальнейшая динамика в ближайшие семь дней будет развиваться вокруг цифры 200 случаев в день. Могут быть динамические изменения от 116 до 290, но в ближайшее время такая динамика будет сохраняться. Многое будет зависеть от скрупулезности противоэпидемиологических мер, принимаемся в организациях, которые вынуждены сейчас работать», — объяснила Кудрявцева.

Таким образом, уже к 22—23 июня, когда заканчивается действие постановления губернатора ХМАО Натальи Комаровой об ограничениях на территории региона, количество заболевших перевалит за отметку в 6000 человек. При этом, согласно расчетам, коэффициент распространения инфекции (Rt) будет равен единице и будет оставаться на этом уровне определенное время, что позволит говорить о том, что регион приближается к плато, после которого число новых заражений будет сокращаться.

По мнению начальника управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения ХМАО Максима Малхасьяна, еще одним показателем, иллюстрирующим стабилизацию обстановки, является количество выписываемых больных. «Количество выписываемых пациентов должно быть больше количества поступающих. Когда эти два условных графика пересекутся — вот тогда и обстановка стабилизируется», — считает Малхасьян. Сегодняшняя статистика такова: 184 новых случая при 130 выздоровевших. По муниципальным образованиям новые случаи заражения распределились так:

Сургут — 73

Ханты-Мансийск — 25

Нижневартовск — 23

Когалым — 20

Сургутский район — 18

Нягань — 8

Нижневартовский район — 5

Мегион — 4

Радужный — 3

Лангепас — 3

Октябрьский район — 1

Ханты-Мансийский район — 1

Всего: 184

Ранее URA.RU писало, что скорость распространения коронавируса в регионе говорит о том прогноз URA.RU сбылся и регион идет по пессимистичному сценарию развития событий, что практически лишает власти ХМАО возможности 23 июня (именно до этого дня в регионе введены ограничения) приступить к снятию карантина.