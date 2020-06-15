В Кремле отреагировали на отмену парада Победы в регионах России

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главы российских регионов могут самостоятельно принимать решения о проведении или отмене парадов Победы в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отметив, что в Кремле с пониманием относятся к выбору губернаторов.

«Речь о тех самых спецполномочиях, которыми были наделены руководители регионов. И они реализуют эти полномочия, потому что губернаторам на местах виднее, как обстоят дела, какие выстраивать прогнозы и принимать решения», — заключил представитель Кремля.

Из-за угрозы коронавируса парад Победы отменят в Челябинске и Якутске и перенесут в Пензенской области. Также под вопросом остается проведение мероприятия в Свердловской области.

В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. К участию в мероприятии будут допущены военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 и без признаков заболевания, уточняет «Национальная служба новостей». Однако в Кремле россиянам посоветовали посмотреть мероприятие по телевизору: как отметил Песков, так будет безопаснее, тем более что по ТВ парад всегда выглядит красочнее.

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