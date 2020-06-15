Отцу Сергию предложили одуматься Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Церковный суд екатеринбургской епархии отложил рассмотрение дела схиигумена Сергия. Об этом сообщается на сайте митрополии.

«Поскольку схиигумен Сергий (Романов), зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание епархиального церковного суда 26 июня сего года, — говорится в решении суда. — Выразить надежду, что схиигумен Сергий (Романов) сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит своё отношение к своему поведению, одумается и исправится».

Члены суда обратили внимание, что старец явился на заседание с наперстным крестом, носить который ему было запрещено указом митрополита, исходя из чего предположили, что монах все же может начать проводить богослужения и требы, чем нарушит 31-е правило Святых Апостолов. «Напомнить клирикам Екатеринбургской епархии, что сослужение с схиигуменом Сергием (Романовым), если он дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения, повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих», — говорится в решении.

Как сообщил журналистам председатель церковного суда, митрофорный протоиерей Николай Малета (настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора), заседания суда по делу отца Сергия проходят в закрытом об общественности и СМИ режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы. Старец ушел в заточение, но затем записал новое видео и заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять чипы, которые убьют народ. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма.

На днях схиигумен Сергий записал обращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу на фоне портретов патриарха Алексия II и Иосифа Сталина, заявив, что покинет свой монастырь только с Росгвардией. Сегодня он явился на суд над самим собой, но вскоре покинул его. После этого в соцсетях появился видеоролик, в котором он обвиняет патриарха, священный синод и епископов в предательстве веры и просит казаков защитить его монастырь от захвата.