«Уральским авиалиниям» дали еще одну кредитную льготу

Авиакомпания будет выплачивать кредит еще год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» и Газромбанк подписали соглашение о реструктуризации платежей кредита на сумму 800 млн рублей. Срок погашения задолженности перенесен на 12 месяцев до летнего сезона 2021 года.

«„Уральские авиалинии“ и Газпромбанк более девяти лет являются партнерами. Так, держателям кобрендинговой банковской карты „Газпромбанк — Уральские авиалинии“ предоставляется доступ к программе лояльности „Крылья“. При этом пассажиры получают дополнительные бонусы. Их впоследствии можно использовать на оформление авиабилета со скидкой до 100% от любого тарифа», — привели в пресс-службе перевозчика слова генерального директора авиакомпании Сергея Скуратова.

Сейчас «Уральские авиалинии» находятся в предбанкротном состоянии. Финансовые трудности в авиакомпании возникли из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и невозможностью взять кредиты в банках. В открытии кредитных линий перевозчику отказывали председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Проблема была урегулирована, когда УА удалось заручиться поддержкой уральского полпреда Николая Цуканова и правительства РФ. После этого Сбербанк, спасая «Уральские авиалинии» от банкротства, выдал кредит в три миллиарда рублей. Через неделю после этого Сбербанк выдал авиакомпании еще один льготный кредит на 403 ммллиона рублей в рамках антикризисной госпрограммы по поддержке бизнеса и сохранению занятости. Несмотря на получение финансовой помощи, «Уральские авиалинии» по-прежнему не могут рассчитаться с пассажирами, у которых из-за отмены рейсов пропали билеты.