Нападавший начал стрелять в сотрудников ДПС после того, как они остановили его автомобиль для проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько сотрудников ГИБДД. По данным ТАСС, стрельбу из травматического ружья открыл таксист.

«Стрелявший в полицейских, по предварительным данным, работает в такси. Его автомобиль имеет соответствующую маркировку и надписи», — сообщил изданию источник. По его данным, водитель выскочил из машины, которую остановили для проверки сотрудники ДПС, и выстрелил одному из инспекторов в лицо, а другому — в ногу.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, как нападавший стреляет в полицейских практически в упор с близкого расстояния. Через несколько секунд он был ранен ответным огнем, передает «Пятый канал».

«Двое полицейских получили ранения, таксист задержан», — передает РБК со ссылкой на источник в столичном ГУ МВД. Один из силовиков находится в тяжелом состоянии, жизни второго полицейского ничего не угрожает.

По данным telegram-канала Baza, третьим раненым стал стрелявший таксист. Это подтвердил и источник ТАСС. «Во время задержания стрелок оказал сопротивление, он был ранен и задержан сотрудниками полиции», — сообщил он. Сейчас на месте стрельбы находятся медики, сотрудники полиции и Росгвардии. По некоторым данным, туда также направился глава столичного главка Следственного комитета РФ Андрей Стрижов.

Обновлено 20:25

В Яндекс.Такси URA.RU сообщили, что, по их данным, нападавший был случайным прохожим. «Таксиста действительно остановили для проверки документов, однако никакого отношения к перестрелке он не имеет. По словам пассажира, стрельбу начал не водитель такси, а случайный прохожий. Сейчас водителя, как свидетеля, опрашивают органы правопорядка», — заявили в компании.

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