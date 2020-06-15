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Что разрешено и что запрещено в Челябинской области во время карантина. Правила на вторую половину июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, самокат, электросамокат
Соблюдение мер предосторожности позволяет жить почти полноценно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный губернатором Алексеем Текслером из-за коронавируса, продлен до 30 июня. При этом отменен ряд положений карантина, введенных ранее. Так, прибывающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга больше не должны сдавать анализы на COVID на вокзалах и «отбывать» 14-дневную самоизоляцию, а санатории с медицинской лицензией могут принимать клиентов. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на вторую половину июня.

РАЗРЕШЕНО:

  • не проходить двухнедельный карантин приезжим из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
  • находиться на улице без масок;
  • гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;
  • тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;
  • менять место самоизоляции на дачи и садовые участки;
  • регистрация брака в ЗАГС, но лишь в присутствии жениха и невесты;
  • выезжать в лес на пикники и шашлыки (членам одной семьи).

ЗАПРЕЩЕНО:

  • появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;
  • ездить без маски в общественном транспорте, а также в такси;
  • покидать места пребывания и проживания, если выписано постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
  • устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы;
  • нарушать социальную дистанцию на улице и на работе в 1,5 метра между гражданами, если речь не идет о членах одной семьи;
  • посещать храмы (закрыты для прихожан с 29 апреля).

РЕКОМЕНДОВАНО

  • Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

  • oфисы налоговой инспекции (по предварительной записи);
  • продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;
  • пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);
  • автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;
  • садовые центры и магазины;
  • непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров;
  • скверы, парки культуры и отдыха (для гуляющих, аттракционы и предприятия общепита не работают).

ЗАКРЫТЫ:

  • ТРК, кинотеатры;
  • бассейны, фитнес-центры, бани;
  • кальянные и ночные клубы;
  • базы отдыха, санатории без медицинской лицензии и курорты — до 1 июля, горнолыжные центры (заезды приостановлены до 30 июня);
  • рестораны, кафе (могут работать на вынос и доставку на дом).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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