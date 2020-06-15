Соблюдение мер предосторожности позволяет жить почти полноценно
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный губернатором Алексеем Текслером из-за коронавируса, продлен до 30 июня. При этом отменен ряд положений карантина, введенных ранее. Так, прибывающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга больше не должны сдавать анализы на COVID на вокзалах и «отбывать» 14-дневную самоизоляцию, а санатории с медицинской лицензией могут принимать клиентов. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на вторую половину июня.
РАЗРЕШЕНО:
- не проходить двухнедельный карантин приезжим из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
- находиться на улице без масок;
- гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;
- тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;
- менять место самоизоляции на дачи и садовые участки;
- регистрация брака в ЗАГС, но лишь в присутствии жениха и невесты;
- выезжать в лес на пикники и шашлыки (членам одной семьи).
ЗАПРЕЩЕНО:
- появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;
- ездить без маски в общественном транспорте, а также в такси;
- покидать места пребывания и проживания, если выписано постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
- устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы;
- нарушать социальную дистанцию на улице и на работе в 1,5 метра между гражданами, если речь не идет о членах одной семьи;
- посещать храмы (закрыты для прихожан с 29 апреля).
РЕКОМЕНДОВАНО
- Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
- oфисы налоговой инспекции (по предварительной записи);
- продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;
- пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);
- автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;
- садовые центры и магазины;
- непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров;
- скверы, парки культуры и отдыха (для гуляющих, аттракционы и предприятия общепита не работают).
ЗАКРЫТЫ:
- ТРК, кинотеатры;
- бассейны, фитнес-центры, бани;
- кальянные и ночные клубы;
- базы отдыха, санатории без медицинской лицензии и курорты — до 1 июля, горнолыжные центры (заезды приостановлены до 30 июня);
- рестораны, кафе (могут работать на вынос и доставку на дом).
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