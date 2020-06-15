Соблюдение мер предосторожности позволяет жить почти полноценно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный губернатором Алексеем Текслером из-за коронавируса, продлен до 30 июня. При этом отменен ряд положений карантина, введенных ранее. Так, прибывающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга больше не должны сдавать анализы на COVID на вокзалах и «отбывать» 14-дневную самоизоляцию, а санатории с медицинской лицензией могут принимать клиентов. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на вторую половину июня.

РАЗРЕШЕНО:

не проходить двухнедельный карантин приезжим из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;

находиться на улице без масок;

гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;

тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;

менять место самоизоляции на дачи и садовые участки;

регистрация брака в ЗАГС, но лишь в присутствии жениха и невесты;

выезжать в лес на пикники и шашлыки (членам одной семьи).

ЗАПРЕЩЕНО:

появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;

ездить без маски в общественном транспорте, а также в такси;

покидать места пребывания и проживания, если выписано постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;

устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы;

нарушать социальную дистанцию на улице и на работе в 1,5 метра между гражданами, если речь не идет о членах одной семьи;

посещать храмы (закрыты для прихожан с 29 апреля).

РЕКОМЕНДОВАНО

Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

oфисы налоговой инспекции (по предварительной записи);

продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;

пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);

автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;

садовые центры и магазины;

непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров;

скверы, парки культуры и отдыха (для гуляющих, аттракционы и предприятия общепита не работают).

ЗАКРЫТЫ:

ТРК, кинотеатры;

бассейны, фитнес-центры, бани;

кальянные и ночные клубы;

базы отдыха, санатории без медицинской лицензии и курорты — до 1 июля, горнолыжные центры (заезды приостановлены до 30 июня);

рестораны, кафе (могут работать на вынос и доставку на дом).