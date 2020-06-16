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Природоохранное ведомство ЯНАО заподозрили в нарушениях. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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На добычу песка на берегу Пура пожаловались в прокуратуру Фото: читатель URA.RU

Земельные работы в Пуровском районе ЯНАО привлекли внимание общественников. Добывающие песок на берегу Пура рабочие не смогли объяснить, на основании чего проводится добыча песка, сообщил активист Алексей Шевцов.

«На другой стороне реки копают песок, где старая дорога на понтон была со стороны Пуровска, прямо у береговой линии, — рассказал общественник. — Экскаватором песок копают, потом сказали, что земли Владимира Галузы (директор департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО — ред.)». Шевцов обратился в окружную прокуратуру, чтобы там проверили законность проведения подобных работ на месте старой дороги из Пуровского к понтонному мосту.

Из предоставленного в распоряжение редакции обращения Шевцова следует, что он просит окружного прокурора Анатолия Васильева разобраться в данном вопросе. По мнению общественника, проверка должна коснуться окружного депприроды и его руководства. Редакция URA.RU обратилась в профильный департамент за комментариями. Там пообещали разобраться в ситуации и подготовить ответ позже.

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Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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