В Тобольске отменили День города

В Тобольксе отменили празднование Дня города из-за коронавируса Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тобольске (Тюменская область) отменено празднование Дня города. Об этом на своей старнице в Instagram сообщил мэр Тобольска Максим Афанасьев. Обычно день рождения города тоболяки отмечали в последнее воскресенье июня, которое в этом году выпадает на 28 июня.

«Сегодня мы приняли решение отменить празднование Дня города. Будут внесены коррективы и в другие запланированные мероприятия», — написал в Instagram Афанасьев. Он сообщил, что из-за продления карантина в области меняется программа и на 22 июня. В частности, открытие мемориала «Аллея Героев» и высадка деревьев в рамках акции «Сад Победы» пройдут без зрителей.

Планируется, что часть мероприятий перенесут на 26 июля. Например, на этот день запланировано шествие колонны Бессмертного полка и открытие Стены народной памяти. Также, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут проведены и другие массовые мероприятия.

Всего в Тюменской области выявлено 2269 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+73 за сутки), 14 человек в результате болезни скончались, 1261 — выздоровел. Карантин в регионе продлен до 21 июня включительно.