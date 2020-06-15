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11 июня 2020

В Тюмени сбывается наихудший прогноз эпидемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 73 тюменцев Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки COVID-19 диагностирован у 73 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ранее на выходных в регионе был зафиксирован всплеск заболеваемости вирусом. Таким образом, в Тюмени начал сбываться негативный прогноз URA.RU по распространению коронавируса в регионе.

«Тюменская область — 73 случаев заболевания COVID-19», — указано в сообщении федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Там добавили, что всего за прошедшие сутки вирус был диагностирован у 8 246 россиян.

URA.RU составило свой прогноз по по распространению инфекции и предполагаемым датам отмены карантина в Тюменской области. В таблице указано три прогнозируемых варианта развития событий:

  • Оптимистичный;
  • Стабильный;
  • Пессимистичный.

На формирование каждого варианта прогноза влияет множество факторов. В частности, прирост количества заболевших, обеспеченность населения тестами на COVID-19 и запас свободных коек в больницах. В период с 12 по 14 июня Тюменская область просела по самому первому из перечисленных выше показателей: в регионе ежесуточно стали выявлять в два раза больше заболевших коронавирусом. Рост заболеваемости отмечен во всей «тюменской матрешке», в которую входят также ХМАО и ЯНАО.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор ввел очередные послабления режима повышенной готовности. При этом, его действие местные власти продлили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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